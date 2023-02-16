В Курской области за год выявили 77 поддельных банкнот

Банковские специалисты советуют проверять не менее трех признаков подлинности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В банках Курской области в 2022 году выявлено 77 фальшивых рублевых банкнот. Это на 64 подделки меньше, чем в 2021 году.

Среди выведенных из обращения – 36 пятитысячных купюр, десять – номиналом две тысячи рублей, 25 тысячерублевых, пять – номиналом пятьсот рублей и одна пятидесятирублевая банкнота. Поддельных банкнот номиналом сто и 200 рублей и фальшивых монет в 2022 году в Курской области не обнаружили.

Все подделки отличаются от подлинных банкнот по цвету, по характерному хрусту бумаги, по качеству имитации защитных признаков. При внимательном рассмотрении фальшивку может заметить каждый.

Специалисты курского отделения Банка России рекомендуют курянам быть бдительными и всегда проверять банкноты на подлинность. Контролировать надо не менее трех защитных признаков, делать это можно разными способами: на просвет, под углом, на ощупь. На помощь придет и мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое можно бесплатно скачать из Google Play. Приложение содержит информацию обо всех банкнотах Банка России, находящихся в обращении, и их защитных признаках, показывает, где они находятся и подробно рассказывает, как самостоятельно их проверить.