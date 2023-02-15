Под Курском в ДТП ВАЗ отбросило на стоявший на перекрестке автомобиль

Авария произошла в Тиме Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 14 февраля примерно в 20:30 в районе дома № 38 по улице Кирова в поселке Тим Курской области.

По предварительным данным здесь произошло столкновение автомобиля «Хендай I40» под управлением 46-летнего водителя, и ВАЗ-21150, за рулем которого был мужчина 55 лет.

От удара автомобиль ВАЗ0-21150 отбросило на стоявший на перекрестке автомобиль «Опель Мокка», который вел 66-летний мужчина. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21150 получил ранения и был доставлен в больницу.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД региона.

14 февраля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых четыре человека получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

Зарегистрировано 19 ДТП с материальным ущербом.

За вождение в пьяном виде от управления ТС отстранили двух водителей, еще один отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, а одного задержали по ст. 264.1 УК РФ (повторное правление ТС в состоянии опьянения).