В День всех влюбленных в Курской области сыграли 22 свадьбы

Заявления на регистрацию брака молодожены преимущественно подавали через Единый портал государственных услуг Фото: Светлана ВОЛКОВА

В День всех влюбленных в Курской области брак зарегистрировали 22 пары.

Однако красивая дата 22.02.2023 у курян более популярна, оформить свои отношения планируют 24 пары, говорят в ЗАГСе региона.

А вот в День защитника Отечества марш Мендельсона прозвучит всего для четырех пар молодоженов. Зато сразу после праздничного дня, 24 февраля, намерены пожениться 14 пар. Заявления на регистрацию брака молодожены преимущественно подавали через Единый портал государственных услуг. Это позволило будущим супругам сэкономить время.

За первый месяц 2023-го в регионе родилось 313 мальчиков и 284 девочки. Самые популярные имена мальчиков – Иван, Михаил, Александр и Матвей, среди девочек лидируют Ева, Мария, Полина. Самые редкие имена января - Дамир, Демид, Ростислав, Ника, Антонина, Надежда.

Среди новорожденных было десять двойняшек. В январе и начале февраля 2022 года в Курской области двойняшки появились лишь в двух семьях.