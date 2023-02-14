Под Курском беременная мать двоих детей сломала нос женщине

Суд ограничил свободу курянке
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Приговором мирового судьи судебного участка № 4 судебного района Железногорска и Железногорского района беременная курянка осуждена за причинение средней тяжести вреда здоровью. Она сломала нос незнакомой женщине, сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.
ЧП произошло в сентябре 2022 года. 26-летняя женщина, будучи на седьмой неделе беременности, находилась вблизи ночного клуба Железногорска.
- На почве личных неприязненных отношений, из-за того, что женщина назвала ее «толстой» и «бесполезной», она ударила ее рукой по лицу, отчего последняя потеряла равновесие и упала, - рассказали в ведомстве.
Курянка свою вину признала, в содеянном раскаялась.
Учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе то, что у нее на иждивении двое маленьких детей, по ч. 1 ст. 112 УК РФ женщине суд ограничил свободу сроком на восемь месяцев.
Приговор может быть обжалован.