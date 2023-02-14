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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 10:25

Под Курском беременная мать двоих детей сломала нос женщине

ЧП произошло в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
Суд ограничил свободу курянке

Суд ограничил свободу курянке

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приговором мирового судьи судебного участка № 4 судебного района Железногорска и Железногорского района беременная курянка осуждена за причинение средней тяжести вреда здоровью. Она сломала нос незнакомой женщине, сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

ЧП произошло в сентябре 2022 года. 26-летняя женщина, будучи на седьмой неделе беременности, находилась вблизи ночного клуба Железногорска.

- На почве личных неприязненных отношений, из-за того, что женщина назвала ее «толстой» и «бесполезной», она ударила ее рукой по лицу, отчего последняя потеряла равновесие и упала, - рассказали в ведомстве.

Курянка свою вину признала, в содеянном раскаялась.

Учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе то, что у нее на иждивении двое маленьких детей, по ч. 1 ст. 112 УК РФ женщине суд ограничил свободу сроком на восемь месяцев.

Приговор может быть обжалован.