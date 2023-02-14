Через Курск курсирует ретро-поезд

Работа магистрали стала большим вкладом в разгром врага на Курской дуге Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ретропоезд на паровозной тяге «Дорогой мужества» начал регулярно курсировать по маршруту Сараевка – Старый Оскол. Поезд будет ходить по субботам и воскресеньям, время в пути составит два часа 35 минут.

- Состав декорирован для погружения пассажиров в атмосферу 1943 года, работают проводники в форме образца военных лет, в вагонах организованы фотозоны и детский игровой уголок, сообщает администрация региона.

Маршрут туристов из Курска

8:20 – 9:33 – Проезд поездом №6219 Курск – Белгород до ст. Сараевка

9:50 – 12:20 – Поездка на ретропоезде №6514 «Дорогой мужества» Сараевка – Старый Оскол

12:20 – 15:33 – Осмотр экспозиции на ст. Старый Оскол, обед

15:33 – 16:51 – Проезд поездом №7125 от Старого Оскола до Ржавы

17:18 – 19:08 – Проезд поездом №6228 Белгород – Курск от Ржавы до Курска

«Дорога мужества» – это железнодорожная линия протяженностью 95 км, по которой в годы Великой Отечественной войны обеспечивалось снабжение воюющих частей Красной армии. Она была построена в 1943 году местными жителями и железнодорожниками всего за 32 дня. Работа магистрали стала большим вкладом в разгром врага на Курской дуге.

Подробную информацию о поезде можно получить по телефону: 8-962-330-87-65 с 8:00 до 20:00 ежедневно или по электронной почте: tic@ppkch.ru