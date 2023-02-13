В Курске в результате ДТП остановилось трамвайное движение

В городе из-за ДТП на рельсах остановились трамваи Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 13 февраля в первом часу дня, примерно в 12.30, в районе улицы Большевиков в Курске. На трамвайных рельсах здесь столкнулись автомобиль "Ауди" и иномарка.

В результате ДТП перекрыто трамвайное движение. Здесь стоят по крайней мере три вагона.

Авария произошла в районе улицы Большевиков Фото: Даниил НАЙХИН

Сотрудники ГИБДД региона приехали на место происшествия только через полчаса, около 13.00.

ГИБДД прибыла на место аварии около часа дня Фото: Даниил НАЙХИН

Сейчас на месте аварии работает ГИБДД. Движение до сих пор остановлено, образовалась пробка.

С 10 по 12 февраля в Курской области зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими, в которых 15 участников дорожного получили ранения.

Зарегистрировано 56 ДТП с материальным ущербом.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 17 водителей, еще восемь водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, двое задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 235 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 2662 нарушения ПДД РФ.