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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 10:01

В Курске в результате ДТП остановилось трамвайное движение

Легковушки столкнулись на рельсах
Даниил НАЙХИН
В городе из-за ДТП на рельсах остановились трамваи

В городе из-за ДТП на рельсах остановились трамваи

Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 13 февраля в первом часу дня, примерно в 12.30, в районе улицы Большевиков в Курске. На трамвайных рельсах здесь столкнулись автомобиль "Ауди" и иномарка.

В результате ДТП перекрыто трамвайное движение. Здесь стоят по крайней мере три вагона.

Авария произошла в районе улицы Большевиков

Авария произошла в районе улицы Большевиков

Фото: Даниил НАЙХИН

Сотрудники ГИБДД региона приехали на место происшествия только через полчаса, около 13.00.

ГИБДД прибыла на место аварии около часа дня

ГИБДД прибыла на место аварии около часа дня

Фото: Даниил НАЙХИН

Сейчас на месте аварии работает ГИБДД. Движение до сих пор остановлено, образовалась пробка.

С 10 по 12 февраля в Курской области зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими, в которых 15 участников дорожного получили ранения.

Зарегистрировано 56 ДТП с материальным ущербом.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 17 водителей, еще восемь водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, двое задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 235 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 2662 нарушения ПДД РФ.