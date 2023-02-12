Под Курском в жилом доме загорелся телевизор

В 18:55 12 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в поселке Кшенский Советского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №40 Советского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Пожар удалось потушить в 19:07 .

Как сообщает МЧС региона, огонь уничтожил телевизор в жилом доме.

Пожар тушили 18 человек и восемь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.