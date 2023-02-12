Курянин получил год колонии особого режима за кражу бутылки водки и сала

Мужчина позарился на соседские еду и выпивку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приговором Солнцевского районного суда местный житель осужден за кражу сала, гуляша и бутылки водки у своей соседки. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной судебной системы региона.

- Судом установлено, что ранее судимый 49-летний мужчина украл продукты: два кило сала, столько же гуляша и бутылку водки. Он забрался в дом соседки и вынес продукты. Причиненный ущерб составил 1807 рублей, - сообщает ведомство.

В суде мужчина свою вину признал.

Суд дал ему год лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, уточнили в ведомстве.