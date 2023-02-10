В Курске на переходе водитель "Лады" сбил женщину

Авария произошла на Северо-Западе Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 9 февраля примерно в 18:15 на улице Студенческая возле дома 1 в Курске.

25-летний водитель автомобиля «Лада» ехал по улице Студенческая со стороны проспекта Дружбы. Возле дома №1 по улице Студенческая, по предварительным данным, он сбил 54-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулированному пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП женщина получила ранения.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сообщает ГИБДД региона.

9 февраля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых четыре участника дорожного движения получили ранения.

Зарегистрировано 16 ДТП с материальным ущербом.

За вождение пьяными от управления ТС отстранили четырех водителей, еще трое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, один задержан по ст. 264.1 УК РФ (повторное правление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 133 пешехода, нарушивших ПДД РФ.