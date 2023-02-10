10 февраля куряне вспоминают автора "Катюши"

Весной 1917 года Блантер покинул Курск, уехав в Москву Фото: из открытых источников

10 февраля исполняется 120 лет со дня рождения Матвея Блантера – советского композитора, Народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии. Он родился в городе Почепе (сейчас Брянская область), но его детские и отроческие годы прошли в Курске.

Будущий композитор с малых лет увлекался музыкой и посвятил ей всю жизнь. В восемь лет он поступил в Курское реальное училище, затем его приняли в музыкальные классы Абазы на фортепианное отделение. Позже перешел на класс скрипки. Его педагогом был Илья Егудкин. Учитель и ученик играли в одном театральном оркестре. Весной 1917 года Блантер покинул Курск, уехав в Москву, где поступил в музыкально-драматическое училище филармонического общества.

Впоследствии Матвей Исаакович Блантер стал крупнейшим композитором СССР. Его музыка вошла в золотой фонд советской культуры. Один из символов Великой Отечественной войны – его «Катюша», которая исполняется в России и зарубежных странах. Другие знаменитые произведения – «Летят перелетные птицы», «Футбольный марш».