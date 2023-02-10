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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 6:59

Под Курском сгорел жилой дом

ЧП произошло в Рыльском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Причину пожара выясняют

Причину пожара выясняют

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 16:06 9 февраля на номер телефон в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом деревянном доме в селе Акимовка Рыльского района Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные 39 ПЧ Рыльского района, сотрудники полиции, работники электросетей, медики скорой помощи.

Огонь в деревянном жилом доме повредил потолочное перекрытие, стены, окна, имеют следы термического повреждения.

Пожар тушили 18 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причину возгорания устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.