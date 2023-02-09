В Курске специалист банка тайно оформлял на клиентов карты и счета

Полиция завела уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Следственное управление УМВД России по Курску возбудило уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

- 31-летний специалист банка оформил на имена девятерых человек счета и банковские карты без их ведома. Для этого он воспользовался ведомственной системой данных, где хранятся конфиденциальные сведения клиентов. Двое человек на момент оформления уже числились умершими, - рассказали в УМВД России по Курской области.

Подозрения о незаконном вмешательстве возникли в результате внутренней проверки финансовой организации, после чего последовало обращение в полицию.

В результате следственных действий удалось собрать исчерпывающие доказательства противоправной деятельности. Уголовное дело против подозреваемого по ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа от ста тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет, уточнили в ведомстве.