Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 февраля 2023 10:03

В Курске специалист банка тайно оформлял на клиентов карты и счета

31-летнему мужчине грозит до четырех лет колонии
Ольга ДАНИЛОВА
Полиция завела уголовное дело

Полиция завела уголовное дело

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Следственное управление УМВД России по Курску возбудило уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

- 31-летний специалист банка оформил на имена девятерых человек счета и банковские карты без их ведома. Для этого он воспользовался ведомственной системой данных, где хранятся конфиденциальные сведения клиентов. Двое человек на момент оформления уже числились умершими, - рассказали в УМВД России по Курской области.

Подозрения о незаконном вмешательстве возникли в результате внутренней проверки финансовой организации, после чего последовало обращение в полицию.

В результате следственных действий удалось собрать исчерпывающие доказательства противоправной деятельности. Уголовное дело против подозреваемого по ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа от ста тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет, уточнили в ведомстве.