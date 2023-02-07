В Курске ПАЗ насмерть сбил пешехода

Авария произошла в Железнодорожном округе Фото: Даниил НАЙХИН

Авария случилась февраля примерно в 16:00 в районе дома № 1 «Б» /1 по улице Станционная Курска. 60-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», ехал по улице Станционная со стороны Маяковского в направлении Союзной.

По предварительным данным он сбил здесь 49-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в УМВД региона.

6 февраля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, три участника дорожного движения получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

Зарегистрировано 29 ДТП с материальным ущербом.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС три водителя, еще трое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Выявлено 44 пешехода, нарушивших ПДД РФ.