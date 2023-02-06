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НовостиСпорт6 февраля 2023 16:01

Куряне завоевали 15 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по киокусинкай

Соревнования прошли в Москве
Алексей СЕРГУНИН
Золото в рамках чемпионата ЦФО выиграл Сергей Кобелев. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Золото в рамках чемпионата ЦФО выиграл Сергей Кобелев. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В активе курских спортсменов 15 медалей. Золото в рамках чемпионата ЦФО выиграл Сергей Кобелев.

На первенстве ЦФО первые места заняли - Андрей Беляев, Александр Пьяных, Даниил Тупикин, Егор Дятлов и Никита Инодин.

Серебряными призерами стали - Александр Тарасов, Владимир Крюков и Виктория Егорова.

Третьими финишировали - Иван Коржавых, Константин Константинов, Анастасия Порохня, Мелания Харланова, Никита Лисовин и Ярослав Селезнев.