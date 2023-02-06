Куряне завоевали 15 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по киокусинкай

Золото в рамках чемпионата ЦФО выиграл Сергей Кобелев. Фото из телеграм-канала Спорт 46.
В активе курских спортсменов 15 медалей. Золото в рамках чемпионата ЦФО выиграл Сергей Кобелев.
На первенстве ЦФО первые места заняли - Андрей Беляев, Александр Пьяных, Даниил Тупикин, Егор Дятлов и Никита Инодин.
Серебряными призерами стали - Александр Тарасов, Владимир Крюков и Виктория Егорова.
Третьими финишировали - Иван Коржавых, Константин Константинов, Анастасия Порохня, Мелания Харланова, Никита Лисовин и Ярослав Селезнев.