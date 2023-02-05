В Курске сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась в полынью

Животное было сильно испугано и замерзло Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

4 февраля в Курске спасли собаку, которая провалилась в полынью на реке Тускарь. В единую дежурно-диспетчерскую службу о происшествии сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели быстро достали животное из воды, обогрели и накормили.

Друзья, помните о правилах безопасности на водоемах и не выходите на тонкий лед!

Стоит отметить, что лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.

Ранее КП сообщала, что 5 февраля в регионе будет облачно. Пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура - днем 0-5° мороза.