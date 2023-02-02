Две курянки воровали из магазина с помощью детских колясок

Женщины заплатят по десять тысяч штрафа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Советский районный суд вынесен приговор двум молодым мамам, совершившим по предварительному сговору ряд краж из продуктового магазина.

На скамье подсудимых оказались подруги, одной из которых 21 год, второй 31.

- Они четыре раза воровали товары из продуктового магазина поселка Кшенский, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области. - Судом установлено, что молодые женщины, заранее договаривались, заходили в магазин с детскими колясками, в которые прятали продукты питания и бытовую химию (накрывали их пледом, а сверху сажали детей). На кассе оплачивали незначительную часть товара, которая была в их корзинах.

В суде молодые мамы вину признали и раскаялись. Их оштрафовали на десять тысяч рублей каждую.