В Курской области на трассе "Крым" столкнулись четыре легковушки

Авария произошла в Фатежском районе Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 1 февраля примерно в 16:40 на 493 километре автодороги М-2 «Крым» Фатежского района Курской области.

По предварительным данным здесь столкнулись автомобиль «Ауди» под управлением 61-летнего водителя, автомобиль «Вольво» с полуприцепом под управлением 55-летнего водителя, автомобиль «Исудзу», за рулем которого был 25-летний мужчина и «Киа Спортеж», который вел 37-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди» получил ранения и был доставлен в ОУБЗ «КОМКБ».

Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Всего 1 февраля в регионе от управления отстранили двух пьяных водителей, еще двое задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное правление ТС в состоянии опьянения).

77 пешеходов нарушили ПДД РФ.