Александр Мусьял назначен ректором Курской сельхозакадемии

На эту должность Александр Вячеславович назначен 31 января Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ректором Курской ГСХА назначен Александр Мусьял. На эту должность Александр Вячеславович назначен 31 января, до этого он исполнял обязанности ректора. В академии Александр Мусьял трудится с 2013 года, начинал в качестве преподавателя.

В 2022 году он был награжден благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и получил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса».