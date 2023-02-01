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НовостиОбщество1 февраля 2023 11:34

Александр Мусьял назначен ректором Курской сельхозакадемии

В ГСХА он начинал работать в 2013 году на должности преподавателя
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На эту должность Александр Вячеславович назначен 31 января

На эту должность Александр Вячеславович назначен 31 января

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ректором Курской ГСХА назначен Александр Мусьял. На эту должность Александр Вячеславович назначен 31 января, до этого он исполнял обязанности ректора. В академии Александр Мусьял трудится с 2013 года, начинал в качестве преподавателя.

В 2022 году он был награжден благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и получил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса».