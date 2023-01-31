Курянка сбила пенсионерку и скрылась с места ДТП

84-летнюю женщину доставили в больницу Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 30 января примерно в 09:00 на проспекте Вячеслава Клыков. В региональном УГИБДД рассказывают, 38-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», сдавала назад на парковке и сбила 84-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была госпитализирована. Водитель с места ДТП скрылся, но в последствии был установлен и задержан. Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего.

Всего 30 января в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 09:20. По предварительным данным, 56-летний водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом, на улице Сумской сбил 42-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.