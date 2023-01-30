В Курском районе ликвидировали стихийную свалку

Свалка находилась вблизи деревни Чаплыгина Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

27 января в Минприроды Курской области поступило сообщение от местных жителей о том, что в деревне Чаплыгина Курского района на земельном участке находятся отходы. Сотрудники министерства незамедлительно выехали на указанную территорию, также на место прибыли представители правоохранительных органов.

Как сообщают в областной администрации, в ходе выезда информация подтвердилась: вблизи деревни нашли несанкционированную свалку древесно-кустарниковых отходов. Для их доставки на место складирования использовали грузовые автомобили.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия.