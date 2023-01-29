В Курске суд ликвидировал "Буддийский Центр Алмазного Пути"

Суд удовлетворил требование Министерства юстиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд ликвидировал Местную религиозную организацию «Буддийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма Кагью города Курска»

Курский областной суд рассмотрел административное дело по иску управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области, в котором было указано, что во время проверки обращения представителя Местной религиозной организации «Буддийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма Кагью города Курска», зарегистрированной управлением в 2007 году, установлено, что организация по месту регистрации не находится, уставную деятельность не осуществляет, состоит из двух участников. Это свидетельствует о грубом нарушении требований п. 3 ст. 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В судебном заседании участвовала президент Местной организации. Она не возражала против удовлетворения иска и пояснила, что организация фактически прекратила свое существование.

Курский областной суд иск удовлетворил, ликвидировал Местную религиозную организацию «Буддийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма Кагью города Курска» и исключил ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, пояснили в ведомстве.