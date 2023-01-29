Курянину, который по неосторожности убил знакомого, дали год и десять месяцев ограничения свободы

Курянину в суде существенно смягчили статью и наказание Фото: Светлана ВОЛКОВА

Суджанский районный суд огласил приговор 30-летнему жителю района, которого следствие обвиняло в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Трагедия произошла в конце июня 2022 года. Во время застолья мужчина поссорился со своим знакомым и ударил его кухонным ножом в бедро. От обильной кровопотери пострадавший умер.

В ходе рассмотрения уголовного дела сторона защиты настаивала, что все произошло случайно, мол, мужчина пошатнулся и нечаянно нанес ранение.

За смягчение обвинения был и прокурор - он просил переквалифицировать действия подсудимого на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), поскольку предъявленное обвинения за совершении особо тяжкого преступления не нашло своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Сторона защиты согласилась с представленной квалификацией.

Суд признал курянина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ и дал ему год и десять месяцев ограничения свободы.

Осужденному заменили меру пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.