Курянка заплатила 500 рублей за дебош в маршрутке

ЧП произошло в маршрутке номер 93 Фото: Даниил НАЙХИН

Ленинский районный суд оштрафовал жительницу Курска, устроившую скандал в автобусе

ЧП произошло 25 января в салоне маршрутного автобуса № 93.

- Женщина выражалась грубой нецензурной бранью в адрес водителя, кидалась предметами, на неоднократные требования о прекращении нарушения общественного порядка не реагировала, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Постановлением судьи Ленинского районного суда Курска женщину уже на следующий день оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство (по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Штраф пассажирка уже оплатила.

Постановление судьи не вступило в законную силу. Его еще можно обжаловать, уточнили в ведомстве.