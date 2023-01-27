Трое курян перевели мошенникам более полутора миллионов рублей

Каждый из курян оформил крупный кредит Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в Курской области очередными жертвами мошенников стали сразу три человека, которые лишились более полутора миллионов рублей. Каждому из них звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Они сообщали, что кто-то получили доступ к счетам курян, теперь срочно требуется защитить свои данные. Далее к разговору подключался правоохранитель, требующий строго следовать указаниями специалистов.

Молодым людям сообщали, что, если неизвестные попытались украсть деньги и оформить кредиты, значит нужно в действительности оформить займы и отправить деньги на безопасный счет.

Одним из обязательных требований мошенников во время разговора было: никому не рассказывать о звонках, в том числе сотрудникам банка при оформлении кредитов.

Так, 36-летний житель Курчатова больше недели оформлял кредиты и перевел один миллион 900 тысяч рублей на посторонние счета и номера телефонов. А 34-летний житель Курска отправил мошенникам один миллион 600 тысяч рублей, которые оформил в кредит.

35-летняя жительница Курска также поверила, что свои деньги можно спасти, оформляя на себя кредиты, и отправила аферистам взятый в банке один миллион 700 тысяч рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.