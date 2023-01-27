28 января в Курской области будет 11 градусов мороза

Ночью местами возможен туман Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу курского гидрометцентра на территории курской области с 21:00 27 января по девять часов вечера 28 января будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ночью местами возможен туман. Ветер будет восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения -112.