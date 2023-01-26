Курян подозревают в организации интернет-магазина наркотиков

Против подозреваемых завели уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Железногорский» задержали двух жителей Курска 43 и 29 лет, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ. Наркотики они продавали через самостоятельно созданный Интернет-магазин. Один из фигурантов организовывал закупку крупных партий наркотиков, его товарищ курировал розничную онлайн продажу запрещенных товаров.

Для продажи синтетических наркотиков фигуранты приехали в Железногорск, арендовали жилье, где расфасовывали крупную партию по мелким дозам для дальнейшего распространения через тайники-закладки.

Подозреваемых задержали с поличным на второй день их работы при попытке сбыта первой порции через тайники. Один из них, скрываясь от полицейских, пытался избавиться от запрещенных веществ, но его задержали.

В ходе обыска на съемном жилье фигурантов полицейские обнаружили более ста граммов наркотиков. Согласно заключению эксперта вещество является метилэфедроном. Кроме того, в квартире нашли электронные весы для фасовки, изоленту и сотовые телефоны, хранящие информацию о незаконной деятельности.

Сейчас продолжается работа по пресечению каналов поставки запрещенных веществ в регион, сказали в полиции.

Против подозреваемых завели уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. На время следствия их взяли под стражу. Порции наркотиков, которые подозреваемые успели спрятать, изъяты и по решению суда будут уничтожены.