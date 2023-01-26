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НовостиПроисшествия26 января 2023 16:36

В Курске экс-сотрудника Управления инкассации осудили за кражу семи миллионов рублей

Подозреваемый скрывался почти три года
Ольга ДАНИЛОВА
Приговор пока не вступил в силу

Приговор пока не вступил в силу

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский районный суд Курска дал бывшему сотруднику Курского областного управления инкассации четыре года колонии за хищение более семи миллионов рублей.

20 апреля 2019 года мужчина, находясь на дежурстве в Курском областном управлении инкассации – филиале Российского объединения инкассации, из комнаты хранения ценностей похитил сейф - пакеты с деньгами на сумму 7 520 717 рублей, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

С 2019 года он был в розыске, подозреваемого задержали только весной 2022 года.

Суд признал бывшего сотрудника Управления инкассации виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) и дал ему четыре года с отбыванием в ИК общего режима. Кроме того, подсудимого оштрафовали на 500 000 рублей в доход государства.

Похищенные деньги возмещены потерпевшим на основании договоров страхования, пояснили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.