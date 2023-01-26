Варвара Паршикова из Курска выиграла первенство ЦФО по боксу

В активе курян восемь призовых мест. Фото со страницы Минспорта Курской области в VK.

В подмосковном Королёве прошло первенство Центрального федерального округа по боксу. В соревнованиях приняли участие почти 300 спортсменов. В активе курян восемь призовых мест.

Победу в весе 60 кг праздновала Варвара Паршикова. Вторые места заняли - Арина Киреева (57 кг), Анастасия Щеголкина (42 кг), Агата Краева (46 кг), Анастасия Гридасова (60 кг) и Анастасия Ильина (70 кг). Бронзовыми призерами стали Ангелина Ефремова (57 кг) и Даниил Аргунов Даниил (92+ кг).

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курский боксер Орхан Гаджиев стал чемпионом России.