В 2022 году в Курской области стало меньше аварий на дорогах

Основные причины ДТП – нарушение правил проезда перекрестков и скоростного режима Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году в Курской области снизилась аварийность на дорогах. Так, по информации региональной Госавтоинспекции, в сравнении с 2021-м в прошлом году общее количество ДТП снизилось на 5,7%, с пострадавшими – на 11,6%, с погибшими – на 14,5%, число раненых уменьшилось на 12,9%.

В областной администрации говорят, основные причины ДТП – нарушение правил проезда перекрестков и скоростного режима. Предотвращать аварии и тяжесть их последствий возможно с помощью регулярного анализа ДТП с учетом очагов аварийности.

В 2022 году в регионе установили более пяти тысяч новых дорожных знаков, свыше девяти тысяч погонных метров барьерных ограждений и четыре с половиной тысячи погонных метров перильных ограждений.

Также в прошлом году в областном центре разместили 61 стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Всего же таких в регионе функционирует 270.

За 2021-2022 годы на центральных улицах Курска модернизировали и подключили к адаптивному режиму управления 42 светофора для регулирования транспортных потоков на более загруженных участках автомобильных дорог.