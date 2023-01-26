В Курске горит склад пластика на Прогонной

Площадь пожара - около 500 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре в здании на улице 1-я Прогонная поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 26 января в 12:43. На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. В региональном ГУ МЧС установили, что горит мусор и пластиковые ящики в заброшенном здании на территории, принадлежащей производственной компании на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожар тушат 27 человек и десять единиц техники. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».