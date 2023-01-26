Житель Курской области перевел мошенникам 1,2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в декабре жителю Дмитриевского района Курской области позвонил неизвестный и представился полицейским из Москвы. Он задал вопрос – не снимал ли мужчина деньги с номера счета, который тот слышал впервые. На отрицательный ответ собеседник потребовал срочно принять меры к защите своих персональных данных и финансовых счетов. Для этого курянин должен был выполнять указания банковского сотрудника, который позже ему позвонил, а также купить новый мобильный телефон с новым номером, по которым они будут общаться.

Рассказывать о происходящем кому-либо запрещалось, так как это назвали спецоперацией по поимке мошенников. За разглашение по телефону обещали возбуждением уголовного дела.

Якобы банковский специалист потребовал, чтобы мужчина брал кредиты и переводил средства на безопасные счета. Последний займ он оформил под залог своего автомобиля. Все операции курянин проводил в соседнем Железногорске, там же и перечислил полученные наличные на номера телефонов и счетов, которые ему диктовали по телефону.

Когда вымышленная спецоперация закончилась, звонившие перестали выходить на связь. Курянин остался с миллионными кредиты, которые он сам оформил на свое имя.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.