Под Курском горел жилой дом

Во время пожара никто не пострадал
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 26 января в 10:40. Горел дом по адресу: поселок Прямицыно Октябрьского района.
На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 11:00, справиться с огнем удалось в 11:04.
- В результате пожара кирпичный жилой дом выгорел изнутри. Пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожар тушили 24 человека и восемь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».