На пожаре в Курской области погибли две женщины

СК занялся расследованием гибели женщин Фото: материалы пресс-служб

Трагедия произошла 25 января в селе Кобылки Глушковского района. Пожарные ликвидировали открытое горение частного дома. К сожалению, не обошлось без жертв. После тушения пожара спасатели обнаружили тела двух женщин: 34-х и 50-ти лет.

СУ СК России по Курской области организовало доследственную проверку по этому делу. Следователь осмотрел место происшествия, назначил необходимые экспертизы, опросил очевидцев.

Также организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, которые привели к трагедии.