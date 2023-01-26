В Курской области пройдет День бесплатной юридической помощи

Прием проведут на четырех площадках Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

27 января в Курске региональное отделение Общероссийской общественной организации «Человек и Закон» и УМВД России по Курской области проведут прием граждан по правовым вопросам.

В областной администрации рассказывают, консультировать будут юристы регионального отделения организации «Человек и Закон», адвокаты, нотариусы, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Курской области, работники службы судебных приставов по Курской области, регионального управления Росреестра, Госавтоинспекции, миграционной службы, полиции.

Обратиться за консультацией куряне смогут с 11:00 до 16:00 на 4 площадках:

- Курск, улица Радищева, 24, цокольный этаж;

- Курск, улица Ленина, 49;

- Обоянь, улица Ленина, 36;

- село Большое Солдатское, улица Советская, 40.