Под Курском пьяный водитель врезался в торговый ларек

Водителя доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 25 января примерно в 16:50 в деревне Серединка Черемисиновского района. В региональном УГИБДД рассказывают, пьяный 60-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, не справился с управлением и врезался в торговый ларек.

В результате ДТП водитель получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 25 января на территории Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 23:50 на улице Веселая в Фатеже. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-111, под управлением пьяного 20-летнего водителя без прав, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, за рулем которого был 18-летний водитель.

В результате ДТП 37-летний и 17-летний пассажиры автомобиля ВАЗ-2106 получили ранения и были доставлены в больницу.