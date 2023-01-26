В Медвенском районе Курской области открылась детская модельная библиотека

На модернизацию выделили около четырех миллионов рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Первая в этом году модальная библиотека открылась в Медвенке Курской области. Как сообщают в областной администрации, в помещении выполнили капитальный ремонт, на эти цели было выделено около четырех миллионов рублей из местного бюджета.

Так, в здании заменили электрику и двери, смонтировали потолок, выполнили внутренние отделочные работы. Кроме того, в библиотеке пополнили книжный фонд, купили мебель, электронную технику, детские настольные игры.

Добавим, сейчас услугами Медвенской детской библиотеки пользуются почти полторы тысячи жителей поселка, из них 1 208 человек - дети до 14 лет.