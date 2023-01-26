В Курске на Димитрова загорелся автомобиль

Никто не пострадал Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 25 января в 22:40. Горел легковой автомобиль на улице Димитрова.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 22:44, справиться с огнем удалось в 22:46.

- В легковом автомобиле «Рено Логан» огнем поврежден моторный отсек. Никто не пострадал, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».