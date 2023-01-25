В 2022 году в Курской области выросли перевозки пассажиров по железной дороге

В дальнем сообщении перевезли 634,2 тысячи пассажиров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году в Курской области в дальнем сообщении перевезли 634,2 тысячи пассажиров, что на 14% больше показателя 2021 года. Об этом сообщили в региональном комитете транспорта и дорог.

Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки через курский вокзал ежедневно курсируют 21 пара поездов дальнего следования и 22 пары поездов пригородного сообщения. Так, наиболее востребованными стали перевозки из Курска в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и на Черноморское побережье Кавказа.

- Специализированные службы вокзала оказывают оперативную помощь в оформлении проездных документов, в передвижении по территории вокзального комплекса Орла, а также при посадке и высадке из поездов порядка трех тысяч маломобильных пассажиров, - добавляют в комитете.