К Ван Гогу без лабутенов

Посетить выставку можно до 26 февраля. фото: Елена Гамова
Фото: материалы пресс-служб
На выставке «Ван Гог. Тайны гения или безумца» представлены репродукции работ великого художника, выполненные в технике жикле.
- Это не просто фотокопия картины, а копия, выполненная методом сверхчеткой цифровой печати на настоящем холсте – полная имитация оригинала вплоть до мельчайших деталей, цветов, теней и фактуры мазка, - рассказывают в «Курской правде».
Посетители смогут увидеть копии известнейших работ мастера – «Автопортрет в соломенной шляпе», «Звездная ночь», «Кипарисы», «Подсолнухи». Рядом со всемирно известными хитами представлены картины, которые многие наверняка откроют для себя впервые.
Постоянно цифровые копии картин великого художника находятся в Ставрополе, в частной галерее, а передвижная выставка дает возможность познакомить с ними жителей разных городов. Куряне не стали исключением. В областном центре выставка будет работать с 19 января по 26 февраля.