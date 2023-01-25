К Ван Гогу без лабутенов

Посетить выставку можно до 26 февраля. фото: Елена Гамова Фото: материалы пресс-служб

На выставке «Ван Гог. Тайны гения или безумца» представлены репродукции работ великого художника, выполненные в технике жикле.

- Это не просто фотокопия картины, а копия, выполненная методом сверхчеткой цифровой печати на настоящем холсте – полная имитация оригинала вплоть до мельчайших деталей, цветов, теней и фактуры мазка, - рассказывают в «Курской правде».

Посетители смогут увидеть копии известнейших работ мастера – «Автопортрет в соломенной шляпе», «Звездная ночь», «Кипарисы», «Подсолнухи». Рядом со всемирно известными хитами представлены картины, которые многие наверняка откроют для себя впервые.

Постоянно цифровые копии картин великого художника находятся в Ставрополе, в частной галерее, а передвижная выставка дает возможность познакомить с ними жителей разных городов. Куряне не стали исключением. В областном центре выставка будет работать с 19 января по 26 февраля.