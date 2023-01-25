24 января курские пожарные три раза выезжали тушить сухую траву и мусор

Необходимо соблюдать требования, при отжиге сухой травы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

За минувшие сутки на территории Курской области пожарные подразделения три раза выезжали на пожары, в которых горела сухая трава и мусор.

В региональном ГУ ЧС объясняют, причины возникновения таких пожаров в зимний период вызваны отсутствием снежного покрова, а морозы подсушили верхний слой почвы. Проводить отжиги сухой растительности необходимо соблюдая требования.

Так, 24 января в Обоянском районе проводили контролируемый пал порубочных остатков. Предварительно в Центр управления кризисных ситуаций Курской области подали заявку на проведение отжига, также было обеспечено дежурство с первичными средствами пожаротушения.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, очистить территорию вокруг своих домов от горючих материалов.