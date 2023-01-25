26 января в Курской области температура воздуха опустится до -12 градусов

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 21:00 25 января по 21:00 26 января будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами возможен туман.

Ветер южной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12º мороза, днем - от 4º мороза до 1º тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит соблюдать правила безопасности.

Главное управление напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения - 112.