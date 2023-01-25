Под Курском автомобиль сбил пенсионера и восьмилетнюю девочку

Оба пешехода были доставлены в больницу Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 24 января примерно в 07:45 на улице Красная города Льгов. В региональном УГИБДД рассказывают, 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211540, сбила 70-летнего пешехода и восьмилетнюю девочку-пешехода.

В результате ДТП оба пешехода получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 24 января на территории Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 18:00 на 28 километре автодороги "Курск - Льгов - Рыльск". По предварительным данным, автомобиль «Р124», под управлением 25-летнего водителя, столкнулся с встречным автомобилем «Лексус NX 200», за рулем которого был 46-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя, а также 46-летняя женщина-пассажир и шестилетняя девочка-пассажир автомобиля «Лексус» получили ранения и были доставлены в больницу.