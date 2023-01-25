В Курске состоится музыкальный вечер, посвященный Владимиру Высоцкому

Мероприятие пройдет 25 января в концертно-творческом центре «Звездный» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

25 января 85 лет могло бы исполнится советскому поэту, актеру, автору-исполнителю песен Владимиру Высоцкому. Специально к его дню рождения сегодня, 25 января, в 19:00 в концертно-творческом центре «Звездный» состоится музыкально-поэтический вечер «Я, конечно, вернусь...».

В мэрии рассказывают, со сцены прозвучат песни и стихи Владимира Высоцкого в исполнении эстрадного оркестра под руководством Василия Кравченко и артистов центра. Кроме того, зрители увидят видеофрагменты, на которых поэт рассказывал об истории создания своих произведений и о том периоде жизни, когда их писал и исполнял.