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НовостиОбщество25 января 2023 6:16

В Курске состоится музыкальный вечер, посвященный Владимиру Высоцкому

Со сцены прозвучат песни и стихи поэта
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мероприятие пройдет 25 января в концертно-творческом центре «Звездный»

Мероприятие пройдет 25 января в концертно-творческом центре «Звездный»

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

25 января 85 лет могло бы исполнится советскому поэту, актеру, автору-исполнителю песен Владимиру Высоцкому. Специально к его дню рождения сегодня, 25 января, в 19:00 в концертно-творческом центре «Звездный» состоится музыкально-поэтический вечер «Я, конечно, вернусь...».

В мэрии рассказывают, со сцены прозвучат песни и стихи Владимира Высоцкого в исполнении эстрадного оркестра под руководством Василия Кравченко и артистов центра. Кроме того, зрители увидят видеофрагменты, на которых поэт рассказывал об истории создания своих произведений и о том периоде жизни, когда их писал и исполнял.