Курянин стал обладателем спецприза жюри на конкурсе вокалистов Хиблы Герзмава

Всего на конкурс было подано почти 800 заявок Фото: Архив "КП"

В Москве состоялись заключительный гала-концерт и торжественная церемония, на которой наградили лауреатов конкурса вокалистов Хиблы Герзмава. Мероприятия прошли на сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

В областной администрации сообщают, что на конкурс всего было подано почти 800 заявок из 38 стран. В итоге отобрали 55 человек — 39 певцов и 16 аккомпаниаторов. Общий призовой фонд превысил шесть с половиной миллионов рублей, из которых два с половиной миллиона получил обладатель Гран-при.

Также лауреаты конкурса вокалистов и концертмейстеров получили возможность дебютировать в ближайшем сезоне на сценах Большого и Мариинского театров и в «Геликон-опере».

Курскую область на конкурсе представлял контратенор, студент Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова Артуш Полеян. Он стал обладателем приза жюри за уникальное дарование и теперь сможет выступить на лучших сценах страны.