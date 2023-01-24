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НовостиОбщество24 января 2023 13:45

Курянин стал обладателем спецприза жюри на конкурсе вокалистов Хиблы Герзмава

Теперь молодой человек сможет выступить на лучших сценах страны
Кристина ГОРБАТЕНКО
Всего на конкурс было подано почти 800 заявок

Всего на конкурс было подано почти 800 заявок

Фото: Архив "КП"

В Москве состоялись заключительный гала-концерт и торжественная церемония, на которой наградили лауреатов конкурса вокалистов Хиблы Герзмава. Мероприятия прошли на сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

В областной администрации сообщают, что на конкурс всего было подано почти 800 заявок из 38 стран. В итоге отобрали 55 человек — 39 певцов и 16 аккомпаниаторов. Общий призовой фонд превысил шесть с половиной миллионов рублей, из которых два с половиной миллиона получил обладатель Гран-при.

Также лауреаты конкурса вокалистов и концертмейстеров получили возможность дебютировать в ближайшем сезоне на сценах Большого и Мариинского театров и в «Геликон-опере».

Курскую область на конкурсе представлял контратенор, студент Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова Артуш Полеян. Он стал обладателем приза жюри за уникальное дарование и теперь сможет выступить на лучших сценах страны.