В Курской области мошенники представляются специалистами портала госуслуг

В регионе зафиксированы новые случаи мошенничества Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации предупреждают курян о новых случаях мошенничества. Теперь неизвестные звонят и представляются специалистами портала госуслуг. Они предлагают получить информацию от МФЦ и просят назвать для этого адрес электронной почты, а затем данные банковской карты.

- Специалисты, работающие с порталом госуслуг, не предлагают никакие услуги по телефону. Кроме того, все услуги в МФЦ предоставляются при личном обращении заявителя, - напоминают Минцифры Курской области.

Чтобы обезопасить себя, необходимо сохранять бдительность и не раскрывать мошенникам персональные данные.