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НовостиОбщество24 января 2023 9:03

В Курской области мошенники представляются специалистами портала госуслуг

Граждан просят назвать адрес электронной почты и данные банковской карты
Кристина ГОРБАТЕНКО
В регионе зафиксированы новые случаи мошенничества

В регионе зафиксированы новые случаи мошенничества

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации предупреждают курян о новых случаях мошенничества. Теперь неизвестные звонят и представляются специалистами портала госуслуг. Они предлагают получить информацию от МФЦ и просят назвать для этого адрес электронной почты, а затем данные банковской карты.

- Специалисты, работающие с порталом госуслуг, не предлагают никакие услуги по телефону. Кроме того, все услуги в МФЦ предоставляются при личном обращении заявителя, - напоминают Минцифры Курской области.

Чтобы обезопасить себя, необходимо сохранять бдительность и не раскрывать мошенникам персональные данные.