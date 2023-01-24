В Курске автомобиль сбил 70-летнюю женщину

Полиция выясняет обстоятельства аварии Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 23 января примерно в 11:22 на проспекте Энтузиастов. В региональном УГИБДД рассказывают, 72-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», сбила 70-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 23 января на территории Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 09:20 на 17 километре автодороги № 46 Железногорского района. По предварительной информации, 71-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 71-летняя женщина-пассажир автомобиля получила ранения и была доставлена в больницу.