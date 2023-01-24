В Курской области обитают более трех тысяч водоплавающих птиц

Подведели итоги Всероссийской акции «Серая шейка - 2023» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Стали известны итоги Всероссийской акции «Серая шейка - 2023», которую проводят с 2015 год. Активное участие в ней принимают общественные инспекторы Министерства природных ресурсов Курской области и сотрудники Центрально-Черноземного заповедника им. В.В. Алехина.

- Зимний учет водоплавающих птиц позволяет выяснить, насколько важны для них холодные зимовки, какие виды остаются зимовать и в каком количестве, - объясняют в областной администрации.

Так, по итогам акции в Курской области зарегистрировано 3108 водоплавающих птиц. Самый многочисленный вид – кряква, в дни учета было замечено 2 426 особей. Также в перечне зимующих водоплавающих: гоголи, несколько видов чаек, чомга, большие бакланы, поганки, крохали, лебедь-шипун, хохлатая чернеть, лысуха, красноносый нырок, орлан-белохвост и другие.

В этом году подсчет птиц проводился 14 и 15 января. В Курске большое их скопление было отмечено на реке Тускарь.