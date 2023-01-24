Под Курском произошел пожар в квартире

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 24 января в 05:28. Горела квартира в доме на улице Ленина в Железногорске.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 05:35, справиться с огнем удалось в 05:37.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате пожара в однокомнатной квартире общей площадью 45 квадратных метров в комнате размером 17 квадратных метров поврежден диван. Никто не пострадал.

Пожар тушили 19 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».