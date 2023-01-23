В деревне под Курском горел жилой дом

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 23 января в 14:19. Горел жилой дом в деревне Малогнеушево Рыльского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 14:30, справиться с огнем удалось в 14:45.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате пожара в доме повреждена веранда по всей площади. Возгорание тушили 22 человека и семь единиц техники. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».