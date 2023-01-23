Курянин до полусмерти избил знакомого металлической трубой

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

Щигровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство.

Как рассказывают в региональном СУ СК, 18 января пьяный мужчина был на улице Черняховского в Щиграх. Там он поругался со своим знакомым и в ходе ссоры избил его фрагментом металлической трубы. Удары он нанес в область туловища и конечностей.

Избитого мужчину своевременно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время, 34-летний курянин задержан, следователь устанавливает все обстоятельств этого преступления.